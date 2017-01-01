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群馬県のニュース

サクランボの季節 到来　沼田で組合が開園式 

更新日時：2017年6月14日(水) AM 06:00
　群馬県の沼田さくらんぼ組合（白井光春組合長）の開園式が13日、沼田市沼須町のあざみ園で開かれた。

　地元の沼田利南幼稚園（近藤葉子園長）の園児11人が赤く色づいた実を摘み、初夏の味覚を楽しんだ＝写真
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