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臨江閣で竜王戦 前橋 11月４、５日に第３局
更新日時：2017年6月21日(水) AM 06:00
将棋タイトル戦の最高峰の一つ、第30期竜王戦（日本将棋連盟、読売新聞社主催）７番勝負が11月４、５の両日、前橋市大手町の臨江閣で行われる。21日に主催両団体が発表する。
群馬県内の八大タイトル戦開催は渋川市伊香保町のホテルで開かれた2006年６月の名人戦第５局以来、11年ぶり。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
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