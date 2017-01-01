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群馬県のニュース

【お知らせ】前工、高商登場　高校野球群馬大会　「じょうもばいる」で全試合速報 

更新日時：2017年7月12日(水) AM 09:00
　12日は高校野球群馬大会５日目、２回戦残り４試合です。前橋工が唯一の１回戦勝ち上がり校・高崎工と、高崎商が２年ぶり出場の大間々と対戦します。

　上毛新聞携帯サイト「じょうもばいる」(課金制、月額300円＋税）で全試合、経過を速報しています。
　　※スマートフォン、タブレット（ドコモ、au、ソフトバンク）でトップページより「全国高校野球選手権群馬大会速報」にお進みください（ＰＣからはNEWSmart案内ページにリンクします）。
http://nm.jomo-news.co.jp/

　昨日11日の結果はこちら。
http://www.jomo-news.co.jp/ns/hsb/sokuhou/bb_score.html?sc=17smG/

　電子マネーギフトカードが当たる夏の特別キャンペーンも期間限定で行っています。ぜひこの機会にご利用ください。
http://www.jomo-news.co.jp/ns/9114984616452833/news.html

※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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