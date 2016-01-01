文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

お年寄り無料で調髪　県理容組合12支部が奉仕活動 

更新日時：2016年8月30日(火) AM 11:00
　群馬県理容生活衛生同業組合（今泉森夫理事長）のメンバーが29日、富岡市下高瀬の特別養護老人ホーム「鏑泉苑」（松倉紘洋施設長）を訪れ、入所者約30人の調髪を無料で行った。

　理容店主でつくる全国組織「全国理容連合会」が、９月の第２月曜に定めている「理容ボランティアの日」に合わせた取り組み。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

真剣な表情で髪を切る理容師

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ