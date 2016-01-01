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群馬県のニュース

介護者の腰負担軽減　医療用ロボをデモ体験 

更新日時：2016年9月29日(木) AM 06:00
　介護職員が体に装着して介助作業の負担を軽減する医療用ロボットスーツ「ＨＡＬ（ハル）」のデモストレーションが28日、群馬県明和町南大島の特別養護老人ホーム「和（なごみ）の郷（さと）」（橋本貴好施設長）で行われた。

　職員の肉体的な負担軽減を目的に、同施設は11月ごろ正式に導入する。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

ＨＡＬの効果を体験する職員

 

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