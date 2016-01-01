文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

谷川岳 秋の装い　木々色づき登山客にぎわい 

更新日時：2016年10月20日(木) AM 06:00
　上越国境にそびえる谷川岳の木々が鮮やかに色づき、群馬県内外から訪れた登山客が、名峰の秋を満喫している＝写真。


　※アプリ「上毛新聞ＡＲ」をインストールしたスマホやタブレットをこの写真にかざすと、動画を見ることができます。この機会にぜひお楽しみください。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ