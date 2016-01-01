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群馬県のニュース

インフルで３学年閉鎖　伊勢崎四ツ葉学園 

更新日時：2016年12月14日(水) AM 11:00
　中高一貫校の伊勢崎四ツ葉学園中等教育学校は13、14の両日、インフルエンザのため、中学生に当たる１～３年（各４クラス、計３８４人）を学年閉鎖とした。

　県教委によると、インフルエンザで県内小中高校が学年閉鎖をするのは今季９例目で、学校閉鎖に当たる規模は初めて。

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