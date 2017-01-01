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群馬県のニュース

外国人実習最多6060人うち88人が失踪　昨年県内 

更新日時：2017年1月13日(金) AM 11:00
　外国人技能実習制度を利用して群馬県内で働いた外国人は、2016年は６月末までに過去最多の6060人に上り、このうち88人（暫定値、12月末まで）が実習先から失踪していたことが12日、県警のまとめで分かった。
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