文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

鮮やかな紫、藤棚130メートル　邑楽・多々良沼公園 

更新日時：2017年5月2日(火) AM 06:00
　群馬県邑楽町鶉新田の多々良沼公園のフジが見頃を迎え、130メートルにわたって鮮やかな紫色の花が公園を彩っている＝写真

　現在八分咲きで、今週末までが見頃だという。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ