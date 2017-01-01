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群馬県のニュース

とれたてキャベツに興奮　県外女性が観光地巡る 

更新日時：2017年7月24日(月) AM 11:00
　群馬県外の女性に本県の魅力をＰＲする「群馬県イメージアップモニターツアー」（県主催）が23日まで、吾妻郡内で２泊３日の日程で行われた。

　主に東京都から20、30代の女性12人が参加し、チャツボミゴケ公園（中之条町）や草津温泉（草津町）などの観光地を巡った。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

キャベツを試食する参加者

 

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