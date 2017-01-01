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群馬県のニュース

【速報】高崎市でも避難勧告 

更新日時：2017年10月23日(月) AM 09:00
　高崎市防災安全課は23日午前9時10分、利根川の水位上昇に伴い、萩原町、西横手町などに避難勧告を発令した。

　対象となるのは1623世帯、4167名。

　【対象地域】萩原町、西横手町、宿横手町、上滝町、中島町、榎町、下滝町

　【開設避難所】京ヶ島小学校、滝川小学校、高南中学校
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