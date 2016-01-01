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３Ａアイオワ川崎は３打数無安打 オマハ戦

更新日時：2016年8月26日(金) PM 03:25
　米大リーグ、カブス傘下のマイナー、３Ａアイオワの川崎は２５日、オマハ戦に「９番・遊撃」で出場し、３打数無安打だった。（共同）

 

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