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３Ａコロンバス村田は４敗目 トレド戦

更新日時：2016年8月26日(金) PM 03:32
　米大リーグ、インディアンス傘下のマイナー、３Ａコロンバスの村田は２５日、トレド戦に先発して６回を投げ、９安打４失点、３三振１四球１暴投で今季４敗目（７勝）を喫した。（共同）

 

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