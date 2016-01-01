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３Ａリノ中後は１回三者凡退 タコマ戦

更新日時：2016年8月26日(金) PM 03:18
　米大リーグ、ダイヤモンドバックス傘下のマイナー、３Ａリノの中後は２５日、タコマ戦の七回から３番手で登板し、１回を三者凡退で２三振だった。勝敗などは付かなかった。（共同）

 

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