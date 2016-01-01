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小林秀雄賞に森田真生さん 「数学する身体」

更新日時：2016年8月26日(金) PM 04:57
　新潮文芸振興会は２６日、第１５回小林秀雄賞が森田真生さんの「数学する身体」（新潮社刊）に、第１５回新潮ドキュメント賞が石井妙子さんの「原節子の真実」（新潮社刊）に決まったと発表した。賞金は各１００万円。贈呈式は１０月７日、東京都内のホテルで。

 

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