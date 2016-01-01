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ソフトＢ・猪本が左手親指を手術 復帰まで３カ月の見込み

更新日時：2016年8月26日(金) PM 05:08
　ソフトバンクは２６日、猪本が福岡市内の病院で左手親指の靱帯修復手術を受けたと発表した。復帰まで３カ月かかる見込み。

 

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