国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は２６日、女子の世界ランキングを発表し、日本代表「なでしこジャパン」は前回から一つ順位を下げ、８位だった。アジア勢のトップはオーストラリアの７位。１位米国、２位にリオデジャネイロ五輪金メダルのドイツ、３位はフランスで、五輪銅メダルのカナダが六つ上がって４位につけた。