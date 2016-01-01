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なでしこは世界８位に後退 ＦＩＦＡランキング

更新日時：2016年8月26日(金) PM 09:53
　国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は２６日、女子の世界ランキングを発表し、日本代表「なでしこジャパン」は前回から一つ順位を下げ、８位だった。アジア勢のトップはオーストラリアの７位。１位米国、２位にリオデジャネイロ五輪金メダルのドイツ、３位はフランスで、五輪銅メダルのカナダが六つ上がって４位につけた。

 

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