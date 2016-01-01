文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

米女子プロバスケ、渡嘉敷４得点 スパークス戦に途中出場

更新日時：2016年8月27日(土) PM 02:03
　米女子プロバスケットボールＷＮＢＡでストームの渡嘉敷来夢は２６日、本拠地シアトルでのスパークス戦に途中出場し、約１２分のプレーで４得点だった。チームは７９―７２で勝った。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ