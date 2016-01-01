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ロッテ・古谷、左手骨折で手術 全治３カ月の見込み

更新日時：2016年8月27日(土) PM 02:48
　ロッテは古谷が２６日に東京都内の病院で骨折した左手親指中手骨の整復固定術を受けたと２７日、発表した。全治３カ月の見込み。２５日の日本ハム戦で先発登板した際に打球を左手に受けて骨折した。

 

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