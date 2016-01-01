文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

ビーチバレー、石井・村上組５位 米・ロングビーチ大会

更新日時：2016年8月27日(土) PM 04:11
　ビーチバレーのワールドツアーのグランドスラム、ロングビーチ大会は２６日、米カリフォルニア州ロングビーチで行われ、石井美樹（湘南ベルマーレ）村上めぐみ（オーイング）組は５位だった。１回戦はオランダのペアに２―０、２回戦はブラジルのペアに２―１で勝利。準々決勝でドイツのペアに０―２で敗れた。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ