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ソ１４―３ロ（２７日） ソフトバンクが大勝

更新日時：2016年8月27日(土) PM 05:21
　ソフトバンクが大勝した。一回に柳田の適時打などで２点を先制。二回にも柳田の適時打などで３点、三回には柳田の３戦連続の１６号３ランなどで４点を加えた。千賀は６回２失点で１１勝目。ロッテは先発した関谷が序盤で崩れ５連敗。

 

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