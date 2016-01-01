文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

サッカー、乾は出番なし スペイン１部リーグ

更新日時：2016年8月28日(日) AM 08:15
　【バルセロナ共同】サッカーのスペイン１部リーグで乾貴士のエイバルは２７日、ホームでバレンシアと対戦し、１―０で勝った。乾はベンチ入りしたが出番はなかった。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ