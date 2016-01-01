文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

ＡＣミラン本田は出番なし サッカーイタリア１部

更新日時：2016年8月28日(日) AM 09:47
　【ナポリ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）で、ＡＣミランの本田圭佑は２７日、敵地でのナポリ戦でベンチ入りしたが出場機会はなかった。試合は２―４で敗れた。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ