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サッカーの小林は出番なし オランダ一部リーグ
更新日時：2016年8月28日(日) AM 09:10
【ヘーレンフェイン（オランダ）共同】サッカーのオランダ１部リーグ、ヘーレンフェインの小林祐希は２７日、ホームのズウォレ戦で移籍後初めてベンチ入りしたが、出場機会はなかった。試合は１―０で勝った。
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