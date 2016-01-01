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バレーボール、豊田合成は黒星 アジア・クラブ選手権

更新日時：2016年8月28日(日) AM 11:42
　バレーボール男子のアジア・クラブ選手権は２７日、ミャンマーのネピドーで２次リーグが行われ、Ｆ組の豊田合成はイランのチームに１―３で敗れた。（共同）

 

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