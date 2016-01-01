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ソ５―７ロ（２８日） ロッテ、５連敗で止める

更新日時：2016年8月28日(日) PM 04:32
　ロッテが逆転勝ちし連敗を５で止めた。２―４の八回、失策で１点を返し、鈴木が右前に同点打。代打井口の犠飛で勝ち越すと、田村の三塁打で２点を加えた。松永が３勝目。ソフトバンクは救援陣が崩れ反撃を食い止められなかった。

 

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