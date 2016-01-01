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自動車レース、佐藤は２０位 インディカー・シリーズ

更新日時：2016年8月28日(日) PM 05:59
　悪天候の影響で６月から順延となっていた自動車のインディカー・シリーズ第９戦の残りが２７日、米テキサス州フォートワースで行われ、佐藤琢磨（ホンダ）はマシンのトラブルでリタイアし、２０位だった。グレアム・レイホール（米国、ホンダ）が今季初勝利、通算４勝目を挙げた。（共同）

 

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