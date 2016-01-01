文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

サッカー、ハーフナー今季３点目 オランダ１部リーグ

更新日時：2016年8月29日(月) AM 05:44
　【ハーグ（オランダ）共同】サッカーのオランダ１部リーグでハーフナー・マイクのデンハーグは２８日、ホームでヘラクレスと１―１で引き分けた。フル出場したハーフナーは前半２８分に今季３点目となる同点ゴールを決めたが、後半にはＰＫを失敗した。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ