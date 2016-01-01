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バレー男子、豊田合成が勝利 アジア・クラブ選手権

更新日時：2016年8月29日(月) AM 08:00
　バレーボール男子のアジア・クラブ選手権は２８日、ミャンマーのネピドーで２次リーグが行われ、Ｆ組の豊田合成はカザフスタンのチームに３―０で勝利した。同組２位となり、２９日の準々決勝はＥ組３位の、ミャンマーのチームとの対戦が決まった。（共同）

 

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