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ＷＮＢＡ、渡嘉敷来夢は１３得点 リンクス戦に途中出場

更新日時：2016年8月29日(月) PM 01:09
　米女子プロバスケットボールＷＮＢＡでストームの渡嘉敷来夢は２８日、敵地ミネアポリスでのリンクス戦に途中出場し、約１３分のプレーで１３得点、５リバウンドだった。チームは８０―９２で敗れた。（共同）

 

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