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行方不明の町田さんと確認、長野 川に転落か

更新日時：2016年8月29日(月) PM 03:53
　長野県警は２９日、同県小谷村の川で見つかり死亡が確認された女児を、行方不明だった小学１年町田莉菜さん（７）と確認した。目立った外傷はなく、不審者の目撃情報もないことから、県警は川に転落した可能性が高いとみている。

 

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