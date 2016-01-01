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バレー、豊田合成が準決勝進出 アジア・クラブ選手権

更新日時：2016年8月30日(火) AM 12:28
　バレーボール男子のアジア・クラブ選手権は２９日、ミャンマーのネピドーで行われ、準々決勝で豊田合成はミャンマーのチームに３―０で勝ち、準決勝に進んだ。３０日にカタールのチームと対戦する。（共同）

 

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