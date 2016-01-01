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高校軟式野球、天理が初優勝 早大学院を５―０で下す

更新日時：2016年8月30日(火) PM 12:54
　第６１回全国高校軟式野球選手権大会最終日は３０日、兵庫県の明石トーカロ球場で決勝が行われ、天理（近畿・奈良）が早大学院（東京）を５―０で下し、１４度目の出場で初優勝を果たした。

 

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