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３Ａ、青木は５打数１安打 マリナーズ傘下のタコマ

更新日時：2016年8月30日(火) PM 03:29
　米大リーグ、マリナーズ傘下のマイナー、３Ａタコマの青木は２９日、フレズノ戦に「１番・左翼」で出場し、５打数１安打だった。（共同）

 

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