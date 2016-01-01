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３Ａ、川崎は４打数無安打 カブス傘下のアイオワ

更新日時：2016年8月30日(火) PM 04:50
　米大リーグ、カブス傘下のマイナー、３Ａアイオワの川崎は２９日、ナッシュビル戦に「９番・遊撃」で出場し、４打数無安打１得点だった。（共同）

 

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