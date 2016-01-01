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中９―３神（３０日） 中日が快勝

更新日時：2016年8月30日(火) PM 09:07
　中日が快勝。一回に森野の適時打や杉山の満塁本塁打などで７点を先制。七回には堂上の適時三塁打と杉山の適時打で突き放した。バルデスが６勝目。阪神は４連敗。藤浪が自己最短の１回でＫＯされ、１０敗目を喫した。

 

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