文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

東証、１４６円高 午前９時１５分

更新日時：2016年8月31日(水) AM 09:55
　３１日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比１４６円６５銭高の１万６８７２円０１銭だった。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ