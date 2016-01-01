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３Ａコロンバス・村田が８勝目 ダーラム戦

更新日時：2016年8月31日(水) PM 02:13
　米大リーグ、インディアンス傘下のマイナー、３Ａコロンバスの村田は３０日、ダーラム戦に先発し、６回５安打１失点、３三振１四球で今季８勝目（４敗）を挙げた。（共同）

 

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