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３Ａアイオワ川崎は４打数無安打 ナッシュビル戦

更新日時：2016年8月31日(水) PM 02:38
　米大リーグ、カブス傘下のマイナー、３Ａアイオワの川崎は３０日、ナッシュビル戦に「８番・遊撃」で出場し、４打数無安打だった。（共同）

 

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