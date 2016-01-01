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３Ａタコマ青木は４打数無安打 フレズノ戦

更新日時：2016年8月31日(水) PM 02:48
　米大リーグ、マリナーズ傘下のマイナー、３Ａタコマの青木は３０日、フレズノ戦に「１番・左翼」で出場し、４打数無安打だった。（共同）

 

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