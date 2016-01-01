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ラグビー代表アルゼンチンと対戦 １１月にテストマッチ

更新日時：2016年8月31日(水) PM 04:32
　日本ラグビー協会は３１日、日本代表が１１月５日に東京・秩父宮ラグビー場でアルゼンチンとテストマッチを行うと発表した。アルゼンチンは昨年のワールドカップ（Ｗ杯）イングランド大会で４強入りした強豪。新たにヘッドコーチに就任するジェイミー・ジョセフ氏の初戦となる。

 

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