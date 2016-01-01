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ＧＰ複合、渡部善の７位が最高 個人第２戦

更新日時：2016年9月1日(木) AM 10:45
　ノルディックスキーのグランプリ（ＧＰ）複合は８月３１日、オーストリアのフィラハで個人第２戦が行われ、日本勢は渡部善斗（北野建設）の７位が最高だった。清水亜久里（ユーグレナ）は２３位、永井秀昭（岐阜日野自動車）は３２位、山本涼太は４７位、伝田英郁（ともに早大）は４８位。マリオ・サイドル（オーストリア）が制した。（共同）

 

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