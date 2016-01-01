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レスリング世界ジュニア難波２位 男子グレコ５５キロ級
更新日時：2016年9月1日(木) PM 02:54
レスリングの世界ジュニア選手権は８月３１日、フランスのマコンで行われ、男子グレコローマンスタイル５５キロ級の難波陽（青学大）は決勝でジョージア選手に敗れて２位だった。（共同）
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