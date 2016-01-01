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バドミントン、渡辺が４強入り シンガポール国際

更新日時：2016年9月1日(木) PM 03:56
　バドミントンのシンガポール国際は１日、シンガポールで行われ、男子シングルス準々決勝で渡辺航貴（埼玉栄高）がインドネシア選手に２―０で勝って準決勝に進んだ。（共同）

 

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