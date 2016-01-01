文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

３Ａタコマの青木は５打数１安打 フレズノ戦

更新日時：2016年9月1日(木) PM 03:12
　米大リーグ、マリナーズ傘下のマイナー、３Ａタコマの青木は８月３１日、フレズノ戦に「１番・左翼」で出場し、５打数１安打だった。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ
  • 上毛新聞を購読する
  • 上毛新聞に広告を載せる

群馬県のニュース　週間ランキング

上毛新聞の特集

URLを携帯へ転送　右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます