【ベルリン共同】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）ロシア大会アジア最終予選は１日、各地で初戦が行われ、日本と同じＢ組はサウジアラビアが１―０でタイを下した。Ａ組はイランが２―０でカタールに、ウズベキスタンは１―０でシリアにそれぞれ勝った。