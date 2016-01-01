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最終予選、日本と同組サウジ勝利 Ｗ杯ロシア大会に向け各地で初戦

更新日時：2016年9月2日(金) AM 09:55
　【ベルリン共同】サッカーのワールドカップ（Ｗ杯）ロシア大会アジア最終予選は１日、各地で初戦が行われ、日本と同じＢ組はサウジアラビアが１―０でタイを下した。Ａ組はイランが２―０でカタールに、ウズベキスタンは１―０でシリアにそれぞれ勝った。

 

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