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Ｊ１浦和の梅崎が左膝の靱帯損傷 神戸戦で負傷

更新日時：2016年9月2日(金) PM 12:47
　Ｊ１浦和は２日、ＭＦ梅崎が左膝前十字靱帯を損傷したと発表した。８月３１日のＪリーグ・ＹＢＣルヴァン・カップ準々決勝、神戸戦で負傷した。全治までの期間は手術後に発表する予定。

 

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