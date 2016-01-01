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神３―５Ｄ（２日） ＤｅＮＡ、３連敗で止める

更新日時：2016年9月2日(金) PM 09:09
　ＤｅＮＡが連敗を３で止めた。石田が７回２失点でチームトップタイの９勝目。一回にロペスの適時二塁打と宮崎の２点適時打で３点。その後もロペス、梶谷の本塁打で加点した。阪神は今季最多の６連敗。秋山が一回につかまった。

 

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