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巨７―８中（２日） 中日が４連勝

更新日時：2016年9月2日(金) PM 09:41
　中日が４連勝。２点を追う六回に福田の７号２ランで追い付くと、高橋の適時打で勝ち越した。さらに代打藤井が適時打を放った。２番手の又吉が４勝目を挙げた。巨人は先発内海が六回途中８失点と踏ん張れなかった。

 

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