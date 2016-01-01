互いに投手陣が踏ん張り、延長十二回で引き分けた。西武が三回にメヒアの適時打で先制し、ロッテは四回に清田のスクイズで同点。延長戦では西武が十一、十二回の好機を生かせず、ロッテも十二回１死一、二塁から後続が倒れた。